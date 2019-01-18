روسيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الملاعب التي تم بنائها من الصفر

تحتل روسيا المرتبة الرابعة في أوروبا من حيث عدد ملاعب كرة القدم التي أعيد بناؤها أو تلك التي تم بناؤها من الصفر على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب التقرير الذي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، تم خلال هذه الفترة، تنفيذ 16 مشروعا يتعلق بالملاعب في روسيا، مشيرا إلى أنه يسبق روسيا في هذا المجال فقط بولندا (27) وتركيا (26).

© REUTERS / SERGEI KARPUKHIN تقرير "فيفا" عن مونديال 2018: روسيا الأكثر فاعلية خلال كأس العالم

فضلا عن ذلك، أشار التقرير إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع المتعلقة ببناء ملاعب جديدة خلال السنوات العشر الماضية.

ويربط تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العدد الكبير للمشاريع المتعلقة ببناء الملاعب في روسيا، استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/يوليو 2018، بمدن موسكو، وكاليننغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.