روسيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الملاعب التي تم بنائها من الصفر

موسكو — سبوتنيك. وبحسب التقرير الذي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، تم خلال هذه الفترة، تنفيذ 16 مشروعا يتعلق بالملاعب في روسيا، مشيرا إلى أنه يسبق روسيا في هذا المجال فقط بولندا (27) وتركيا (26).
ويربط تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العدد الكبير للمشاريع المتعلقة ببناء الملاعب في روسيا، استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/يوليو 2018، بمدن موسكو، وكاليننغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.
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