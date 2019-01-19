بالفيديو..أهداف مباراة ليفربول و كريستال بالاس (4-3)

خطف ليفربول نقاط المباراة الثلاث بفوزه على ضيفه كريستال بالاس في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بتسجيله لهدفين، لتنتهي المبارة بفوز ليفربول بأربعة أهداف لثلاث.

حقق نادي ليفربول فوزا صعبا على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف ليفربول محمد صلاح هدفين وفيرمينو وساديو ماني في الدقائق 47 و53 و75 90+3، بينما جاء أهداف كريستال بالاس عن طريق تاونسيند وتومكينس وماكس ماير في الدقائق 34 و65 و90+5 من عمر المباراة.

ليرتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في صدارة الجدول، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.