بالفيديو... أهداف مانشستر سيتي وهيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي (3-0)

حقق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه هيدرسفيلد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة 23.

أحرز ثلاثية مانشستر سيتي دانيلو ورحيم سترلينج وليوري ساني في الدقائق 18 و54 و56.

بهذه النتيجة واصل السيتزن مطاردة ليفربول بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.