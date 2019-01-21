مدرب قطر: سنحاول إيجاد طريقة لإيقاف خطورة المنتخب العراقي

قال مدرب المنتخب القطري الإسباني فليكس سانشيز، اليوم الاثنين، إن مباراة قطر أمام العراق في ربع نهائي كأس آسيا ستكون أشبه بالمباراة النهائية.

© REUTERS / SUHAIB SALEM نجم منتخب قطر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة العراق... ماذا حدث

وقال سانشيرز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن "مواجهة العراق اشبه بمباراة نهائية، فالمنتخب العراقي من المنتخبات التي دائماً ما تحقق نتائج إيجابية في كأس آسيا". بحسب " السومرية نيوز ".

وأضاف سانشيرز: "نعرف ان العراق يمتلك العديد من نقاط القوة لكن في الوقت نفسه سنحاول إيجاد الطريقة المناسبة لمواجهتهم وإيقاف خطورتهم".

ويلتقي المنتخبان العراقي والقطري، مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وسيتأهل الفائز من المباراة للدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والبحرين.