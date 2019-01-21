ابن زايد يعلق على تأهل الإمارات لربع نهائي كأس آسيا 2019

علق الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أن الإمارات العربية المتحدة هي أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا لعام 2019، بعد فوزه على منتخب قرغيزستان

وغرد ابن زايد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فرحة جمهور الإمارات اليوم وعشاق الأبيض فرحتان، بحضور الشيخ محمد بن زايد المباراة ومؤازرة منتخبنا، وبالفوز والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق الهدف… مبارك للمنتخب إدارة ولاعبين وكل التوفيق في المواجهة المقبلة".

فرحة جمهور الإمارات اليوم وعشاق الأبيض فرحتان، بحضور الشيخ محمد بن زايد المباراة ومؤازرة منتخبنا، وبالفوز والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق الهدف.. مبارك للمنتخب إدارة ولاعبين وكل التوفيق في المواجهة المقبلة… — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) January 21, 2019

وحقق منتخب الإمارات الفوز على منتخب قرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الستة عشر، في مباراة ماراثونية امتدت إلى ما يزيد عن 120 دقيقة.

© REUTERS / SUHAIB SALEM بالفيديو... أهداف مباراة الإمارات وقرغيزستان في كأس آسيا (3-2)

وبات منتخب الإمارات مستضيف البطولة، أول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي، عقب خروج كل من الأردن وعمان والسعودية.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، أحرز للأبيض خميس إسماعيل وعلي مبخوت في الدقيقتين 14 و64، بينما سجل للمنافس ميرلان ميرزاييف وتورسونالي روستاموف في الدقيقتين 26 و92.

ومع أحداث الشوط الإضافي الأول، أحرز البديل أحمد خليل الهدف الثالث لمنتخب الإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 103.

يذكر أن المنتخب الإماراتي سيلاقي نظيره الأسترالي في دور الثمانية.