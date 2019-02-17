بيكيه يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني

دخل اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه، بعد مشاركته يوم أمس مع فريقه في مباراة بلد الوليد.

فبعد مشاركته مع برشلونة في لقاء بلد الوليد، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري، دخل نادي الثلاثمائة مباراة.

© AFP 2018 / Emmanuel DUNAND برشلونة يبحث عن "خليفة بيكيه" في أياكس الهولندي

ليصبح في المرتبة الثالثة بعد كل من زميله السابق في الفريق كارلوس بويول صاحب 392 مبارة، وميغيل صاحب 391 مباراة، بحسب مانقل موقع "غول".

ويبلغ بيكيه من العمر 32 عاما وتوج مع الفريق منذ انضمامه له في 2008، بلقب الدوري سبع مرات، وبكأس الملك ست مرات ومثلها بكأس السوبر الإسبانية.

كما توج مع برشلونة بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات ومرة مع مانشستر يونايتد، كما فاز بالسوبر الأوروبي مرتين و كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

يذكر بأن برشلونة تمكن من التغلب على بلد الوليد بهدف نظيف ليحافظ على صدارة الدوري بـ54 نقطة.