حارس ليفربول: من الرائع مواجهة نوير

عبر أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، عن سعادته بمواجهة بايرن ميونخ في دور الستة عشر من دوري الأبطال، مؤكدا أنها فرصة كبيرة للتنافس مع حارس مرمى كبير.

وقال أليسون وفقا لموقع ناديه الرسمي: "نحن نعلم أن بايرن فريق جيد وقوي للغاية. المدرب يورغن كلوب يعلم عنه أكثر مما يعلمه أي شخص".

© AFP 2018 / Oli SCARFF نجم ليفربول يكشف دافع الريدز لسحق بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وتابع أليسون "هناك الكثير من الجودة لديهم بجانب دفاعهم الرائع. نوير يعد مرجعا كبيرا بالنسبة لي. شعرت بالسرور عندما رأيت أن القرعة أوقعتهم معنا".

ويستضيف الريدز منافسه البافاري يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال، على ملعب آنفيلد.

يذكر أن ليفربول خسر نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3.