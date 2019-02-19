إحصاءات وأرقام ما قبل مواجهة ليفربول وبايرن في دوري الأبطال

يطارد ليفربول على ملعب آنفيلد وأمام بايرن ميونخ، رقما قياسيا سيجعله يصل للمباراة رقم 20 التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة أمام منافس ألماني على أرضه، في حال تفادي الخسارة فقط.

وفاز الريدز في 16 مباراة أمام الألمان على ملعبه، وتعادل في ثلاث، وانتهت 13 مباراة بشباك نظيفة، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.

بشكل عام، لعب ليفربول ضد الفرق الألمانية 42 مباراة، فاز في 21 وتعادل في 14 وخسر 7.

ولم يتعرض الريدز للخسارة في آخر 19 مباراة أوروبية، حيث فاز في 14 وتعادل في 5. فقط بورتو البرتغالي منعهم من تسجيل الأهداف.

ستكون هذه المواجهة هي الخامسة بين بايرن وليفربول والأولى منذ عام 2001، عندما فاز فريق جيرار أولييه على البافاري 3-2 وتوج بكأس السوبر الأوروبي في موناكو.

The Scouse Bayeux Tapestry 🔴



The legendary #LFC banner will be back on the Kop tonight…for the first time since the Kop’s last stand in 1994. pic.twitter.com/oHVHVpu7hJ — Liverpool FC (@LFC) February 19, 2019

في المواسم الثلاثة الأخيرة، كلما واجه ليفربول ناد ألماني وصل للمباراة النهائية (دوري الأبطال 2004- 2005 والدوري الأوروبي 2015- 2016 ودوري الأبطال 2017- 2018).

لم يخسر ليفربول في آخر 6 مباريات خاضها في دور الستة عشر لدوري الأبطال، محققاً الفوز 5 والتعادل في واحدة، ولم تهتز شباكه.

🔴🔴 M A T C H D A Y 🔴🔴



These are the lights that light up the dark. Big one at Anfield tonight. ✨✨#ThisMeansMore pic.twitter.com/Ol8LmMecxi — Liverpool FC (@LFC) February 19, 2019

ويعد البرازيلي روبيرتو فيرمينو، اللاعب الوحيد الذي ظهر في كل المباريات الأوروبية تحت قيادة يورغن كلوب (34 مباراة).