بالفيديو... ملخص وأهداف مباراة الجونة وبيراميدز في الدوري المصري (2-1)

نجح فريق الجونة المصري لكرة القدم، المملوك لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، فيما فشل فيه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعدما تمكن من تحقيق انتصار ثمين على نادي بيراميدز المملوك لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وفاز الجونة بهدفين أحرزهما إسلام عبدالنعيم في الدقيقة 40، وأحمد ياسر ريان في الدقيقة 60، مقابل هدف واحد أحرزه اللاعب عبد الله السعيد، في الدقيقة 77.

هزيمة بيراميدز من الجونة اليوم هي الثانية هذا الموسم، بعدما خسر الفريق أمام الإسماعيلي بهدفين دون رد في الأسبوع الحادي عشر.

وشهدت المباراة شجارا بين أحمد علي وعمر جابر وأحمد الشناوي، قبل أن يتدخل الحكم الكرواتي فران يوفيتش الذي أشهر بطاقة صفراء في وجه جابر، وفي وجه علي الذي تحصّل على بطاقته الثانية في المباراة، ليخرج مطرودا وتتساوى كفة الفريقين بعدما طُرد اللاعب علي جبر نتيجة عرقلة لاعب الجونة محمد ناجي جدو داخل منطقة الجزاء.

والتقى بيراميدز هذا الموسم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك نجح في الفوز علي الأحمر بنتيجة 2-1 أمام الأحمر، وتعادل 3-3 أمام الزمالك.

وتحتدم المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، فيما يستعد الأهلي لخوض مباراة الداخلية، غدًا الأربعاء، في الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ويدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 42 نقطة من 19 مباراة محتلا المركز الثالث خلف كل من الزمالك وبيراميدز، ويفصل الأهلي عن الزمالك صاحب الصدارة 9 نقاط ولكن الأهلي لعب مباراة أقل من الزمالك و3 مباريات أقل من بيراميدز.

ويعد فريق الأهلي هو الأكثر تتويجا بمسابقة الدوري المصري برصيد 40 لقب، يليه الزمالك برصيد 12 بطولة.