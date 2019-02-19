فيفا يغرم بورتو ويحذره بسبب ملكية الطرف الثالث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء، أن بورتو متصدر ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز تم تغريمه 50 ألف فرنك سويسري (49 ألف دولار).

وأضاف "فيفا" أن بورتو تلقى تحذيرا بسبب انتهاكات تتعلق بملكية طرف ثالث للاعبين.

ولم يعط الفيفا، الذي يحظر على الأندية الدخول في تعاقدات تسمح لأطراف ثالثة بوجود تأثير على استقلالية الأندية وسياساتها في المسائل المرتبطة بالانتقالات، أي تفاصيل بشأن طبيعة المخالفات.

وذكرت صيحفة "واشنطن بوست" أن فيفا لم يرد على أسئلة حول هوية الطرف الثالث المذكورة في بيان اليوم الثلاثاء.

وأشار الفيفا إلى أن بورتو فشل في توفير بيانات صحيحة عن اللاعبين عبر النظام الإلكتروني للانتقالات الذي ينشر بيانات الانتقالات لزيادة الشفافية في عالم كرة القدم.