الاتحاد الإنجليزي يفاجئ يورغن كلوب بعقوبة صادمة

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، غرامة مالية قدرها 45 ألف جنيه استرليني (58774 ألف دولار) على يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وجاءت العقوبة بسبب تعليقات أدلى بها عن الحكم عقب تعادل فريقه 1-1 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الرابع من فبراير/ شباط الجاري.

ووجه الاتحاد المحلي اتهاما إلى المدرب الألماني هذا الشهر بعد أن اعتبر تعليقه "يشكك في نزاهة الحكم و/ أو ينطوي على اتهام بالتحيز"، وقبل كلوب الاتهام.

وقال كلوب حينها إن أداء الحكم كيفن فريند تأثر بقرار احتساب الهدف الأول الذي سجله ساديو ماني وكان من المفترض ألا يحتسب بداعي التسلل.

وأفاد بيان للاتحاد الإنجليزي "تم تغريم كلوب مبلغ 45 ألف جنيه استرليني بعد أن قبل الاتهام الموجه له بسبب تعليقه بعد مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري في الرابع من فبراير 2019".

"التعليق الذي أدلى به (كلوب) في المؤتمر الصحفي بعد المباراة يعتبر خرقا للوائح الاتحاد لأنه يشكك في نزاهة حكم المباراة و/ أو ينطوي على اتهام بالتحيز".