بالفيديو... أهداف مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي (2-0)

تمكن فريق الهلال من حصد فوز هام بهدفين دون رد، على غريمه الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

وانطلقت المباراة اليوم على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن مباريات الجولة الـ21 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل الهدف الأول للهلال بافيتيمبي جوميس في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يغادر الملعب ويحل مكانه اللاعب هاتان باهبري، في مباراة شهدت ندية كبيرة من الاتحاد.

ورفع الهلال رصيده من النقاط إلى 52 نقطة في صدارة الدوري، فيما استمر الاتحاد في احتلال المركز الـ15 وقبل الأخير مكتفيا بحصد 15 نقطة فقط.

وأدار المباراة طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، ويساعده كل من ماريو كيديس وهيسبل سيجيسترا كحكام مساعدين، وباكس كريستيان حكما رابعا، وجوشيم كامفويس حكم فيديو.