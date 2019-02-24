الخليفي يغلق الباب بوجه ريال مدريد بقضية نيمار

لدينا علاقة رائعة بنيمار ووالده، هذه العلاقة صنعت لتستمر لفترة طويلة، بهذه الكلمات عبر ناصر الخليفي عن العلاقة التي تربط البرازيلي نيمار بناديه باريس سان جيرمان.

تحدث الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن العلاقة التي تربط البرازيلي بناديه.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU نيمار إلى البرازيل لمتابعة علاجه

وليضيف قائلا "لايتعين على ريال مدريد أو أي ناد في العالم الاتصال بنا من أجل نيمار أو أي نجم آخر في الفريق"، معتبرا أن نيمار ليس للبيع ولن يغادر ناديه هذا الصيف.

ووصف الخليفي مايفعله مبابي، بأسطورة باريس سان جيرمان لما يقدمه بعمر الـ20 عاما، مؤكدا على ان العلاقة مع الفرنسي ستستمر لفترة طويلة وهي مبنية على الاحترام المتبادل.

يذكر بأن العديد من الصحف ربطت انتقال البرازيلي لريال مدريد الإسباني، ليغلق الخليفي جميع الأبواب بتصريحاته هذه.