تحرك عاجل من أمير سعودي بعد أنباء فسخ "نادي النصر" تعاقده مع الأسطورة محمد السهلاوي

تداولت وسائل إعلام سعودية أنباء عديدة حول فسخ نادي النصر السعودي، تعاقده مع أسطورة الأخضر، محمد السهلاوي.

وتسبب هذا الإعلان في موجة كبيرة من التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص "تويتر"، ولم تمر ساعات إلا وأصبح هاشتاغ "شكرا محمد السهلاوي"، ضمن الأكثر تداولا في السعودية.

وتسبب هذا الانتشار الكبير لتلك الأنباء في خروج أمير سعودي بارز عن صمته، وإصداره تعليقا كبيرا، حول هذا الأمر.

وأصدر الأمير فيصل بن تركي، الرئيس السابق لنادي النصر، بيانا أعلن فيه تكفله بكافة التفاصيل المادية الخاصة باعتزال محمد السهلاوي.

محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبقى فإسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزاله أسطورة من أساطير نادي النصر pic.twitter.com/TF3tIakG47 — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) February 25, 2019

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وقال الأمير فيصل بن تركي، في تغريدته: "محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبق، فاسمحوا لي يا جماهير العالمي، سأتكفل باعتزاله، فهو أسطورة من أساطير نادي النصر".

ويغيب محمد السهلاوي عن المشاركة مع صفوف العالمي خلال الموسم الحالي، حيث يشارك بدلا منه المغربي عبد الرزاق حمد الله، بشكل أساسي في هجوم الفريق.

وكان السهلاوي، 32 عاما، قد انضم إلى صفوف النصر موسم 2009، قادما من القادسية، الذي مدد عقد المهاجم الدولي أيضا بعد نهايته موسم 2014، كما أنه كان ضمن تشكيلة الأخضر المشاركة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

هكذا عبر نادي الوصل الإماراتي عن شكره عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال أمام الأهلي

🇸🇦🤝🇦🇪 😍



(📸:@ALAHLI_FC) pic.twitter.com/6amUrltJaJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

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واهتم عدد كبير من الإعلاميين السعوديين بالمشاركة في الهاتشاغ الخاص بمحمد السهلاوي.

وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: "في كل ديربي سيجمع النصر والهلال، ولو بعد عقود من الزمان، لا بد أن يردد اسمك لأنك فرضته على الجميع".

#شكرا_محمد_السهلاوي



يكفي انك سجلت وحسمت موقعه الحسم ومعركه الرجال…جلدنا الهلال وحسمنا اللقب.. بفضل الله ثم هدفك

لن ننساك ،💛💙@Sahlawi_m10

pic.twitter.com/ReOn4B9yMi#الشباب_النصر — حكيم الجزيرة (@mtg77777) February 25, 2019

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وتابع قائلا: "هداف العالم ترجل وخلع الحذاء… أرقامه تتحدث عنه لا لغة الإنشاء والتعبير… حطم أرقاما تم بناؤها في عقود من الزمن خلال فترة وجيزة، سنحت له الفرصة فيها بالصدفة… موفق خير يا محمد أينما توجهت".

#الكل_معاك_ياسومه

هاشتاق وفاء في الوقت المناسب.. لدعم النجم الذي قدم الكثير يساهم في رفع معنوياته#شكرا_محمد_السهلاوي

هاشتاق وفاء بعد فوات الاوان.. أين أنتم من قبل؟ — بتال القوس (@battalalgoos) February 26, 2019

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كما قال الإعلامي بتال القوس: "الكل معاك يا سومه هاشتاق وفاء في الوقت المناسب… لدعم النجم الذي قدم الكثير، يساهم في رفع معنوياته… #شكرًا_محمد_السهلاوي… هاشتاق وفاء بعد فوات الأوان… أين أنتم من قبل؟".