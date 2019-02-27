مسؤول قطري يكشف عن خطة جديدة بشأن مونديال كأس العالم 2022

كشف مسؤول قطري عن خطة لإنشاء محطة اتصالات خاصة بكأس العالم، المقرر أن تستضيفه الدوحة شتاء عام 2022 وذلك في إطار استعدادات الدولة لهذا الحدث الرياضي الكبير.

قال سبعان مسمار مبارك الجاسم، أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطرية: "هناك خطة لإنشاء محطة اتصالات خاصة بكأس العالم 2022 تأتي في إطار استعدادات الدولة لهذا الحدث الرياضي الكبير وسوف تطلق المحطة بالتزامن مع بداية كأس العالم وسوف تخدم كافة ضيوف المونديال".

© Sputnik . Alexander Vilf مباحثات قطرية روسية بشأن كأس العالم لكرة القدم عام 2022

"هذه المحطة تساعد على تغطية شاملة للحدث الرياضي بشكل أوسع وتعمل على تبادل الثقافات ونشر الثقافة القطرية حول العالم" يقول سبعان.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، قال الشهر الماضي في الإمارات، إن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا.

وأضاف في مؤتمر رياضي، في دبي، أن "فيفا" يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وتابع: "قرار الـ48 منتخب بالمونديال لها إيجابيات عديدة، ونحن نميل لتنفيذ الأمر في مونديال 2022، لقد تحدثنا مع قطر في هذا الشأن، وهم منفتحون للنظر والتفكير في الأمر، لأنه سيكون صعبا للغاية بحسب ما نرى الآن بشكل منطقي أن تقام نسخة 2022 بـ48 منتخبا في قطر وحدها، وهذا ليس عيبا، فمونديال 2026 سينظم من 3 دول في أمريكا، وبالتالي لماذا لا يتم ذلك الأمر هنا في الخليج".

وأعلنت قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت سابق من الشهر الجاري، تأسيس شركة مشتركة ذات مسؤولية محدودة خاصة بتنظيم بطولة العالم لكرة القدم عام 2022.

ونقل بيان "فيفا" عن الأمين العام للاتحاد، فاطمة سامورا، قولها اليوم الثلاثاء 5 فبراير/شباط: "اليوم نحن نقوم اليوم بخطوة مهمة جدا في تنظيم أكبر منافسة في العالم"، مضيفة: "تسعى الشركة، التي تم تأسيسها وفقا لرؤية زملائنا القطريين، إلى إعادة تنظيم عملنا بطريقة نشطة ولتفادي عدم الكفاءة".

وسيحمل المشروع المشترك المذكور اسم "فيفا وورلد كاب قطر 2022 إل.إل.سي" ويعني (كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022)، ويهدف نموذج الشركة المبتكر إلى تحسين الكفاءة ومستوى السيطرة على تخطيط تنظيم الأحداث الرياضية لجميع الأطراف المعنية.

ويضم مجلس إدارة الشركة 9 أعضاء، بما في ذلك فاطمة سامورا، وهي أول سيدة تشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم.