بالفيديو... أهداف مباراة توتنهام وأرسنال (1-1) في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي توتنهام الإنجليزي مع نظيره أرسنال بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هذا أول تعادل لتوتنهام في المسابقة، خلال الموسم الجاري، والأول أيضا بعد 32 مباراة في البريميرليغ، شهدت 23 انتصارا و9 هزائم.



وعلى الجهة الأخرى، يعتبر آرسنال الفريق الوحيد الذي لم يحافظ على نظافة شباكه، في أي مباراة خارج أرضه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحافظ تعادل توتنهام الأول في الموسم للفريق على المركز الثالث متقدما بأربع نقاط على أرسنال الذي يستطيع مانشستر يوتايتد تجاوزه لو فاز على ساوثامبتون في وقت لاحق من اليوم السبت.