7 تغييرات "غير مسبوقة" في كرة القدم... تعرف عليها وموعد تطبيقها

ينتظر لاعبو كرة القدم 7 تعديلات جديدة على القوانين، التي تنظم اللعبة داخل الملعب وخارجه، ويخص بعضها الحكام والمدربين.

قالت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم السبت 2 مارس / أذار، إن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، التابع للاتحاد الدولي "فيفا"، أقر 7 تعديلات جديدة في قوانين اللعبة، مشيرة إلى أن أحدها يسمح بإلغاء الأهداف، وأخرى تسمح للحكم بطرد المدرب.

وقال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة بداية من 1 يونيو/ حزيران المقبل.

© Sputnik . Anton Denisov لاعب كرة القدم الروسي ألكسندر ساميدوف يستعد لضربة ركنية، خلال مباراة مرحلة المجموعة "1/8" بين روسيا وإسبانيا، 2018

وفيما يلي التعديلات السبعة، التي أوردتها الشبكة:

1- يمكن للاعب أن يخرج من أقرب نقطة له إلى خارج الملعب عند إجراء التبديل، ولن يكون مضطرا للذهاب إلى نصف الملعب لإجراء التبديل.

2- إلغاء أي هدف، إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، سواء كان ذلك متعمدا أو لا.

© AFP 2018 / DAMIEN MEYER كرة قدم

3- تسمح التعديلات الجديدة للاعبين بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى.

4- في ركلات الجزاء يكون حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى.

IT IS OFFICIAL: the Laws of the Game 2019/2020 are now approved by The IFAB!



⚽Which main changes to association football will come into force as from 1 June?



➡️ Find out the results: https://t.co/Q1gMPBswMn pic.twitter.com/T99fImUPj7 — The IFAB (@TheIFAB) ٢ مارس ٢٠١٩

5- يمكن للحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري.

6- يمكن للحكم إسقاط الكرة بين الفريقين إذا لمسته خلال اللعب.

7- إذا أثار بعض اللاعبين مشاكل وسط الحائط البشري خلال الركلات الثابتة، يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.