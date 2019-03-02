7 تغييرات "غير مسبوقة" في كرة القدم... تعرف عليها وموعد تطبيقها

قالت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم السبت 2 مارس / أذار، إن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، التابع للاتحاد الدولي "فيفا"، أقر 7 تعديلات جديدة في قوانين اللعبة، مشيرة إلى أن أحدها يسمح بإلغاء الأهداف، وأخرى تسمح للحكم بطرد المدرب.
وقال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة بداية من 1 يونيو/ حزيران المقبل.
وفيما يلي التعديلات السبعة، التي أوردتها الشبكة:
1- يمكن للاعب أن يخرج من أقرب نقطة له إلى خارج الملعب عند إجراء التبديل، ولن يكون مضطرا للذهاب إلى نصف الملعب لإجراء التبديل.
2- إلغاء أي هدف، إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة الجزاء، سواء كان ذلك متعمدا أو لا.
3- تسمح التعديلات الجديدة للاعبين بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى.
4- في ركلات الجزاء يكون حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى.
IT IS OFFICIAL: the Laws of the Game 2019/2020 are now approved by The IFAB!— The IFAB (@TheIFAB) ٢ مارس ٢٠١٩
⚽Which main changes to association football will come into force as from 1 June?
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5- يمكن للحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري.
6- يمكن للحكم إسقاط الكرة بين الفريقين إذا لمسته خلال اللعب.
7- إذا أثار بعض اللاعبين مشاكل وسط الحائط البشري خلال الركلات الثابتة، يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.
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