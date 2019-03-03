بالفيديو... شاب يفاجئ شريكته بعرض "الزواج" بعد فوزهما بسباق "حمل الزوجات"

فاز كريس هيبوورث وتانيشا برنس بلقب سباق سنوي يجري في بريطانيا ويدعى "بطولة حمل الزوجات" رغم أنهما كانا غير متزوجين بشكل رسمي.

ونجح الاثنان مجددا، أمس السبت 2 مارس/ آذار، في الدفاع عن لقب البطولة والفوز به مرة أخرى. لكن هيبورث فاجأ شريكته بعد السباق بعرض للزواج وقدم لها خاتم الخطوبة. وفقا لـ "رويترز".

ويتعين على كل متسابق أن يحمل زوجته أو شريكته على كتفيه والركض بها في منطقة ريفية مفتوحة واجتياز مجموعة من الحواجز والعقبات حتى يصل إلى خط النهاية شريطة ألا يقل وزن المرأة التي يحملها عن 50 كيلو جراما.

وفي حال عدم بلوغ وزن المرأة هذا الحد يتعين على المتسابق حمل شيء إضافي حتى يصل إجمالي ما يحمله إلى 50 كيلو جراما.

وأُقيم سباق العام الجاري في مدينة دوركينج في جنوب إنجلترا، وأُجري في ظل طقس مليء بالغيوم والأمطار مما أجبر المتسابقين على اجتياز مسار زلق.

وبلغ طول مسار السباق 380 مترا وشمل اجتياز المتسابقين لأكوام من القش والمرور في (منطقة الرش) حيث يتطوع الجمهور لرش المتسابقين بالماء البارد.

ويتطلع هيبوورث وتانيشا للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي العام المقبل كما يطمحان للفوز بلقب بطولة العالم التي تستضيفها فنلندا في وقت لاحق من العام، ولكن كزوج وزوجة لأول مرة.