بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي (2-1)

حقق فريق يوفنتوس فوزا غاليا من أمام نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

© REUTERS / Massimo Pinca بالفيديو... أهداف مباراة لاتسيو وروما في الدوري الإيطالي (3-0)

سجل هدف التقدم ميراليم بيانيتش ليوفنتوس في الدقيقة 28 من مخالفة حصل عليها كريستيانو رونالدو على حدود منطقة الجزاء، وخرج على إثرها ميريت حارس نابولي مطروداً.

الهدف ثاني جاء عن طريق الألماني إيمري تشان في الدقيقة 39 ليخرج يوفنتوس من الشوط الأول متقدماً بالنتيجة ومتفوق عددياً.

وفي الدقيقة 61 سجل كاليخون هدف تقليص الفارق بعدما استطاع أن يهرب من الرقابة الدفاعية بتسديدة قوية في مرمى تشيزني.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 72 نقطة، محتلا صدارة الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة، عن نابولي بالمركز الثاني، برصيد 56 نقطة.