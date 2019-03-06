بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (3-1) في دوري أبطال أوروبا

تأهل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (3-1) في لقاء العودة.

واستطاع اليونايتد الذي خسر في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على أولد ترافورد، أن يعود بثلاثة أهداف لهدف في حديقة الإمراء معقل باريس سان جيرمان.



أحرز أهداف المباراة لمانشستر يونايتد روميلو لوكاكو "هدفين" وراشفورد من ضربة جزاء في الدقائق (2، 30، 93)، فيما أحرز هدف سان جيرمان الوحيد خوان بيرنات في الدقيقة 12.

وواجه مانشستر يونايتد صعوبات كبيرة خلال المباراة حيث يغيب عنه 10 من نجومه، أبرزهم: (أليكسيس، ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال) بداعي الإصابة، فيما غاب بول بوغبا بسبب الإيقاف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.