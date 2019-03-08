وفد رسمي من النادي الملكي يصل إلى العراق لبحث إنشاء مشروع كبير

يستعد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لاستقبال وفد رسمي من نادي ريال مدريد الاسباني خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إنشاء أكاديمية رياضة للنادي الاسباني في العراق.

وقال مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة إن "مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيستقبل وفد نادي ريال مدريد الأسباني خلال الأيام القليلة المقبلة". كما نقلت "السومرية نيوز"

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وأوضح أن "وفد النادي الأسباني يتألف من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي الملكي وهم كارلوس اسكوديرو دي بورون والدكتور الشهير انتونيو بوتيلا غارسيا والمسؤول عن مشاريع ريال مدريد في أفريقيا والشرق الأوسط، إنييغو أرينيياس".

وأضاف أن "رئاسة الوزراء بدأت التحضيرات لاستقبال الوفد، حيث التقى أحد أعضاء مكتب رئيس الوزراء بممثلي رئيس رابطة ريال مدريد في العراق زياد البيضاني المتمثل بالنجم الدولي السابق نعيم صدام وأحد أعضاء رابطة ريال مدريد، لبحث الترتيبات الخاصة بلقاء الوفد".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد سيُطلع رئاسة الوزراء على مشروع كبير يتضمن أكاديمية ريال مدريد في العراق، سيساهم في خدمة الكرة العراقية في جميع محافظات بلاد الرافدين".