تم الاتفاق... غوارديولا مدربا ليوفنتوس الموسم المقبل

وكان الصحفي الإيطالي، لويجي جويلبا، أول من كشف صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى البيانكونيري.
وقال لويجي جويلبا، في مقابلة مع راديو "CRC"، إن مصدرا أخبره بإتمام الاتفاق تم بين يوفنتوس وغوارديولا من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.
وأشار جويلبا إلى أن الاتفاق الشفهي بين الطرفين على عقد لمدة أربعة مواسم، على أمل الفوز بدوري الأبطال، بعد هيمنة كاملة على الألقاب المحلية.
ولم يسبق لغوارديولا التدريب في إيطاليا، إلا أنه كان لاعبا في صفوف روما وبريشيا خلال الفترة بين عامي 2001 و2003.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)