تم الاتفاق... غوارديولا مدربا ليوفنتوس الموسم المقبل

فجر صحفي إيطالي شهير مفاجأة كبرى بإعلانه توصل يوفنتوس لاتفاق مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لتدريب الفريق.

وكان الصحفي الإيطالي، لويجي جويلبا، أول من كشف صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى البيانكونيري.

© REUTERS / Fabian Bimmer غوارديولا قد يترك مانشستر سيتي من أجل يوفنتوس

وفقا لما جاء في تقارير إعلامية ، أشار جويلبا إلى أن غوارديولا اقترب من تدريب البيانكونيري عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال لويجي جويلبا، في مقابلة مع راديو "CRC"، إن مصدرا أخبره بإتمام الاتفاق تم بين يوفنتوس وغوارديولا من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار جويلبا إلى أن الاتفاق الشفهي بين الطرفين على عقد لمدة أربعة مواسم، على أمل الفوز بدوري الأبطال، بعد هيمنة كاملة على الألقاب المحلية.

ولم يسبق لغوارديولا التدريب في إيطاليا، إلا أنه كان لاعبا في صفوف روما وبريشيا خلال الفترة بين عامي 2001 و2003.