كانتونا يدخل في مشادة مع نيمار ويصفه بـ"النقانق" (صورة)

يبدو أن لقاء الإياب من دوري الأبطال الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لايزال يطفو على الساحة الكروية الأوروبية.

اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف وتمكن من خلالها حجز بطاقة الدور الربع النهائي وخروج الفريق الفرنسي من البطولة.

شهد العديد من اللحظات الهامة والتي لم تنحصر على أرضية الملعب وإنما في المدرجات أيضا، وهذه المرة كان نجمها أسطورة مانشستر يونايتد السابق، الفرنسي إيريك كانتونا ونجم الفريق الفرنسي نيمار.

واللذان حضرا اللقاء من على المدرجات، حيث استفز الفرنسي صاحب الـ 52 عاما وزميله بحركات خاصة البرازيلي نيمار ووالده الجالس بجانبه والذي لم تعجبه هذه التصرفات ليحاول التشاجر مع الفرنسي.

وليتدخل الحرس الخاص الموجود في منصة على منع حصول الشجار، وكان قد علق على ان البرازيلي يغيب في المباريات الهامة لفرقه، بحسب مانقل موقع "rmcsport.bfmtv".

ونشر الفرنسي على صفحته الخاصة على "إنستغرام" صورة ساخرة من النجم البرازيلي وصفه فيها "بأن نيمار مثل النقانق في حفلة الشواء التي تتم في فصل الربيع عندما تبدأ الشمس بالسطوع".