بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب (0-1) في دوري أبطال أفريقيا

خسر النادي الأهلي المصري من نظيره فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهداء بالكونغو، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.