بالفيديو... أهداف مباراة إنترناسيونالي وسبال 2-0

انتفض إنترناسيونالي بعد هزيمته المفاجئة أمام كالياري في المباراة الماضية، ليفوز 2-صفر على ضيفه سبال في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ويظل في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبدا أن لاوتارو مارتينيز منح التقدم لإنترناسيونالي في الدقيقة 32، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، إذ سيطر اللاعب الأرجنتيني على الكرة بيده.

وخرج مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنترناسيونالي، بسبب إصابة في نهاية الشوط الأول وتبعه زميله ميراندا في الاستراحة، بعد شكوك بإصابته بكسر في الأنف.

لكن الحظ وقف بجانب صاحب الأرض عندما افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل بتسديدة، غيرت اتجاهها في الدقيقة 67، وأضاف سيدريك سواريس الهدف الثاني بالطريقة ذاتها بعد ذلك بعشر دقائق.

ويحتل إنترناسيونالي المركز الرابع وله 50 نقطة متقدما بست نقاط على روما، الذي يستضيف إمبولي غدا الاثنين، وتورينو وأتلانتا اللذين فازا على فروزينوني وسامبدوريا على الترتيب وبالنتيجة ذاتها 2-1.

ويتأهل أصحاب المربع الذهبي إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.