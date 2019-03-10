بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وجورماهيا (4-0) في الكونفدرالية

حقق الزمالك فوزا كبيرا على ضيفه جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

سجل رباعية أصحاب الأرض محمود علاء ويوسف أوباما وفرجاني ساسي وعمر السعيد في الدقائق 12 و25 و84 و86.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه بتروأتليتكو ونصر حسين داي الثالث ونقطتين عن جورماهيا الأخير.