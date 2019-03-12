بالفيديو... أهداف مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري (3-1)

فاز فريق الهلال السعودي، على نظيره الدحيل القطري بنتيجة 3-0، في منافسات المجموعة الثالثة، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019.

أقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 25 ثم أحرز شويا ناكاغيما هدف التعادل للدحيل في الدقيقة 75.

وتمكن علي البليحي من التسجيل في الدقيقة 77، وبافيتمبي غوميز في الدقيقة 79.

دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم) المجموعة الثالثة (:

الهلال السعودي 3 × 1 الدحيل القطري.

#واس pic.twitter.com/hOiincyrY6 — واس (@spagov) March 12, 2019

​وعزز الهلال السعودى صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه اليوم.

وتجمد رصيد الدحيل عند 3 نقاط في المركز الثاني، وجاء فريقي استقلال طهران والعين الإمارات في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.