بعد "فتنة الأفضل"... محمد صلاح يرد على اتهامه بالغرور

رد لاعب كرة القدم المصري والعالمي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، على موجة الاتهامات التي طالته خلال الساعات الماضية، حول اتسام شخصيته بالغرور، بسبب نجاحاته السابقة.

وأبدى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اندهاشه من الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الماضية؛ بسبب التصريحات التي أدلى بها أمس، في مؤتمر دعائي.

وغرد صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مندهش جدا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح إن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

مندهش جدًا من "بعض" الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم…من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة. — Mohamed Salah (@MoSalah) March 12, 2019

وتعرض محمد صلاح لانتقادات عنيفة، بعد التصريحات التي أدلى بها أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة ليفربول؛ بمناسبة اختياره سفيرا لبنك الإسكندرية المصري، والتي أكد فيها أنه وصل لمكانة لم يصل إليها أي مصري أو عربي أو أفريقي غيره، واتهمه البعض بالغرور.

وأوضح صلاح خلال المؤتمر حينما سئل خلاله عن تأثره بالضغوطات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "الضغط كبير بالفعل، فقد وصلت لمكانة لم يصلها أي لاعب مصري أو عربي أو إفريقي قبلي، خاصة كذلك من ناحية التأثير في الناس؛ لكني لا أتأثر بالسوشيال ميديا ولا أهتم كثيرا ولا أتابع أيضا ما يقال ويكتب عني".

© REUTERS / CARL RECINE محمد صلاح يتحدث عن أخبار انتقاله لريال مدريد أو يوفنتوس... ويغازل زيدان

وقال صلاح ، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونخ الألماني بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا : "الضغط كبير الآن لأنني وصلت إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي، ولكن لا ألتفت لما يتردد عني في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنني أعلم جيدا ما أحتاجه وما ينقصني لتطوير أدائي، هذا هو الفارق بيني وبين أي شخص مصري آخر"، وفقا لموقع "إنترناشونال نيوز".

وأضاف نجوم ليفربول: "أنا حريص على التعلم دائما، وبدأت أحب القراءة، فهي تساعدني كثيرا على تجاوز الضغوط التي أتعرض لها، وتجعلني قوي ذهنيا ومتوازن عقليا".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، خلف السيتي المتصدر برصيد 74 نقطة.