رونالدو يرد الدين لمدرب أتلتيكو على طريقته الخاصة (فيديو)

تأهل نادي يوفنتوس الإيطالي للدور الربع النهائي من بطولة دوري الأبطال بعد تغلبه، ليلة أمس الثلاثاء، على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف نظيفة.

ليحجز النادي الإيطالي بطاقة الدور الربع النهائي على حساب الفريق الإسباني من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

المبارة شهدت تألق النجم البرتغالي رونالدو الذي قاد فريق "السيدة العجوز" لتحقيق انتصاره الذي سجل فيه ثلاثية حملت توقيعه.

إلى أن اللاعب لم يدع المباراة تمر بفوز فريقه دون الاحتفال بطريقته التي جاءت "لرد الدين" للأرجنتيني سيميوني مدرب الأتلتيكو الذي سبق واحتفل بهدف لاعبه خيمينيز في مرمى يوفنتوس في لقاء الذهاب.

احتفالية المدرب الأرجنتيني لاقت العديد من ردات الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، في الوقت الذي وصف الكثيرون احتفالية النجم البرتغالي بأنها مسموحة كرد على احتفالية سيميوني.