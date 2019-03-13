لاعب يخلع سرواله لجماهير المنافس يشعل الغضب في دولة عربية (فيديو)

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، فرض عقوبة الإيقاف لمدة 6 سنوات على لاعب "الفيصلي" عدي زهران، بسبب ما قام به عقب انتهاء مباراة فريقه أمام "الوحدات" الخميس الماضي في الدوري.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، تعتبر العقوبة الأكبر في تاريخ كرة القدم الأردنية، بعد أن قام صاحب الـ28 عاما بخلع سرواله أمام جماهير "الفيصلي" احتفالا بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

وأشار الاتحاد الأردني في بيان إلى "حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أية أنشطة متعلقة بكرة القدم 6 سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا بأحكام المواد (8/2/6 ، 176)".

من جانبه علق اللاعب عبر صفحته على موقع "فيسبوك" فور علمه بنبأ العقوبة "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت إدارة النادي "الفيصلي" أعلنت الجمعة الماضية عن عقوبة بحق اللاعب نفسه بإيقافه لمدة شهر وحرمانه من راتب 3 شهور إضافة لمكافأة الفوز على "الوحدات".

من جانبها، استنكرت إدارة "الفيصلي" العقوبة الموقعة على اللاعب، ووصفتها بالـ"انتقامية".