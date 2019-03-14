بالفيديو... أهداف مباراة بايرن ميونخ وليفربول (1-3) في دوري الأبطال

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بالفوز على مضيفه بايرن ميونخ في إياب دور الستة عشر، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز ثلاثية الريدز ساديو ماني (هدفين) في الدقيقتين 26 و84، وفيرجيل فان ديك في الدقيقة 69، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد، لاعبنا جويل ماتيب بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 39.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد، قد انتهت بالتعادل السلبي.