أولى صفقات زيدان عقب العودة... ريال مدريد يعلن ضم لاعب جديد

أعلن ريال مدريد عن ضم أولى صفقات المدرب العائد زين الدين زيدان للصيف المقبل، والمتمثلة في مدافع بورتو، إيدر ميليتاو.

ومن المقرر أن يرتبط المدافع البرازيلي، بعقد مدته 6 سنوات، يبدأ الموسم المقبل وينتهي في صيف 2025.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بورتو، يبلغ 50 مليون يورو.

وجذب صاحب الـ21 عاما، أنظار كبار أوروبا خلال النصف الأول من الموسم الجاري، والذي يعد أول مواسمه في أوروبا، بفضل سرعته وقوته الكبيرتين، بجانب إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

يذكر أن اللاعب خاض 34 مباراة مع بورتو خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، ليتم استدعاؤه من جانب تيتي مدرب المنتخب البرازيلي، لخوض مواجهتي بنما والتشيك.