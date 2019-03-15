رابطة الأندية الأوروبية تعلن مقاطعة كأس العالم للأندية "الموسعة"

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية أن الأندية الكبيرة في القارة العجوز لن تشارك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المكونة من 24 فريقا التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنفيذها اعتبارا من عام 2021.

قال متحدث باسم الرابطة لوكالة "رويترز"، أن الأندية الكبيرة لن تشارك في النسخة المقررة إقامتها عام 2021 وستقيّم مشاركتها في النسخ اللاحقة بداية من عام 2024.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على غرار رابطة الأندية الأوروبية هذه الخطوة بسبب تضارب موعد كأس العالم للأندية مع روزنامة المواعيد الكروية.

© Sputnik . Alexander Vilf فيفا يتخذ قرار جديدا بشأن كأس العالم للأندية وتهديد أوروبي بالمقاطعة

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية أن الروزنامة الدولية ببساطة لا تسمح بإجراء هذه المسابقة الجديدة في عام 2021.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير بطولة كأس العالم للأندية بدايةً من 2021، ليشارك بها 24 فريقا من جميع القارات، بدلا من 7 فرق.

ووفقا للنظام الجديد ستشارك 8 أندية من أوروبا و3 أندية من أمريكا الجنوبية و3 أندية من أمريكا الشمالية و3 أندية من إفريقيا و3 أندية من آسيا ونادي واحد فقط من قارة أوقيانوسيا.

وقال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو عقب اجتماع لمجلس "فيفا" جرى في مدينة ميامي بولاية فلوريدا "أنا سعيد جدا" وذلك عقب تأكيده مخططات هذه البطولة.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد هددت بمقاطعة كأس العالم للأندية في حال المصادقة على إقامتها في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2021.

وقال رئيس الرابطة، أندريا أنيلي، وهو رئيس نادي "يوفنتوس" الإيطالي، قال: "سنقاطع البطولة في حال تم زيادة عدد الفرق إلى 24 نادٍ، لأن ذلك غير منطقي تماما وليس واقعيا، لأنه سيكون هناك العديد من البطولات في الصيف، وذلك يؤدي إلى إرهاق اللاعبين من ازدحام المباريات".