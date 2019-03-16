بالفيديو... أهداف مباراة النصر والوحدة (4-0) في الدوري السعودي

أربعة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة التي انتهت إليها مباراة فريقي النصر والوحدة في الدوري السعودي.

وسجل أهداف النصر الأربعة، اللاعب عبد الرازق حمد الله، في الدقائق 8 و58 و60 و87.

أصبح رصيد النصر 55 نقطة، بينما بات فريق الوحدة الذي يدربه المصري أحمد حسام ميدو في المركز السادس بـ36 نقطة.