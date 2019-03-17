رونالدو يتسبب بمشكلة في الدوري الإيطالي

تسبب النجم البرتغالي ونادي فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بأزمة في الدوري الإيطالي قبل لقاء فريقه مع فريق جنوى في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

المباراة المقررة اليوم الأحد بين الفريقين ستشهد غياب البرتغالي عن فريقه بقرار من مدرب الفريق الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

© REUTERS / CARL RECINE رونالدو الأول وصلاح يتفوق على هازارد... تعرف على قائمة الـ100 رياضي الأشهر

المدرب الذي قرر إراحة اللاعب ومنحه وقتا أطول لم يكن على دراية بأن قراره هذا سيتسبب بأزمة بين جماهير الفريقين.

حيث بدأت الاتصالات تنهال على مكاتب فريق جنوى من قبل الجماهير المطالبة بإعادة ثمن تذاكر المباراة، والتي جاءت لمشاهدة لاعبها المفضل على أرضية الملعب، بحسب ماذكر موقع "calciomercato".

يذكر أن يوفنتوس يسيطر على صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه فريق نابولي، بينما يأتي جنوى في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة.