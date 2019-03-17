باريس سان جيرمان يستعد لثورة تجديد... وإمكانية رحيل 3 نجوم

أفادت تقارير إعلامية على أن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بدأ بدراسة مستقبل ثلاثة نجوم في الفريق من أجل الرحيل خلال الصيف القادم.

النادي الباريسي وبعد الخروج من دوري الأبطال بدأ في التفكير في رحيل ثلاثة من نجوم الفريق وهم البرازيلي دانييل ألفيس صاحب 35 عاما والذي جاء من يوفنتوس الإيطالي.

© REUTERS / Charles Platiau نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة 10 أسابيع

والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون صاحب 41 عاما بالإضافة للبرازيلي تياغو سيلفا 34 عاما.

وبحسب صحيفة "thesun" البريطانية، فإن البرازيلي ألفيس وعلى الرغم من تقديمه أداء جيدا منذ فترة انتقاله إلا أنه يعاني من الإصابات.

كذلك الأمر بالنسبة للحارس الفرنسي الذي ينافسه على نفس المركز ألفونس أريولا الذي يقدم مستويات جيدة مع الفريق، بالإضافة لتياغو سيلفا الذي كان أحد الأعمدة الأساسية في ثورة تجديد الفريق في عام 2012.

وسيتعين على الألماني توماس توخيل مدرب الفريق تقرير مصير هؤلاء اللاعبين بالإضافة لغيرهم من أجل القيام بسلسلة من التعاقدات الجديدة التي تعيقها قاعدة الللعب النظيف المالية.