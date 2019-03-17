بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وفولهام (2-1) في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزا مهما في إطار السباق على لقب الدوري الإنجليزي، على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف في الجولة 31 من المسابقة.

أحرز ثنائية الريدز ساديو ماني وجيمس ميلنر في الدقيقتين 26 و81، بينما سجل ريان بابل هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة، متصدرا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، المتبقي له مباراة.