"فيفا" تختار صورة لمحمد صلاح احتفالا باليوم العالمي للسعادة

ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وعلقت عليها بوسم (هاشتاج) اليوم العالمي للسعادة.
😄😄😄😄#اليوم_العالمي_للسعادة pic.twitter.com/7Fb469friK— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) March 20, 2019
كان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.
وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.
كمت حل صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفا، خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 18 هدفا حتى الآن.
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