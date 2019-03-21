بسبب كأس الأمم الأفريقية... الاتحاد المصري لكرة القدم يتخذ قرارا هاما

شهد مقر اتحاد الكرة المصري، اجتماعا بين رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، ورئيس لجنة المسابقات، عامر حسين، بحضور خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري.

© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED / AFP رئيس اتحاد الكرة المصري يتحدث عن سبب اختيار الأهرامات لقرعة "كأس الأمم"

ووفقا لتقارير صحفية، حضر الاجتماع إيهاب لهيطة مدير المنتخب، بهدف بحث أفضل السبل لتوفير الأجواء المناسبة لاستعداد مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

وتم الاتفاق على أن تقام آخر مباراة في الدوري المصري يوم 3 يونيو/ حزيران المقبل سواء في حالة انتهاء المسابقة أو استكمالها بعد البطولة.

ويهدف القرار لتوفير مساحة زمنية مثالية لاستعدادات بطولة الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تنطلق يوم 21 يونيو.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مواجهتي النيجر يوم 23 مارس/ آذار الجاري، في تصفيات أمم إفريقيا، ونيجيريا وديا يوم 26 من الشهر ذاته.