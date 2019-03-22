اتهام نيمار "بإهانة" حكم المباراة عقب خسارة فريقه

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه وجه اتهاما إلى البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، "لإهانة أو مضايقة" الحكم بعد أن ودع بطل فرنسا دوري أبطال أوروبا بخسارة أمام مانشستر يونايتد في دور الست عشر من البطولة.

وغاب نيمار عن المشاركة في المواجهة بسبب الإصابة لكنه هاجم تقنية حكم الفيديو المساعد وقال إنها "فضيحة" بعد احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة لصالح يونايتد ما أدى لتأهل الفريق الإنجليزي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض؛ وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / REGIS DUVIGNAU باريس سان جيرمان يستعد لثورة تجديد... وإمكانية رحيل 3 نجوم

وقال الاتحاد القاري في بيان "تم البدء في إجراءات انضباطية بعد مباراة اياب دور الست عشر في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (وانتهت بفوز الفريق الانجليزي 3-1) والتي أقيمت في السادس من مارس في فرنسا.

"وجه اللاعب نيمار جونيور إهانة أو مضايقة لحكم المباراة (بتصريحات أدلى بها اللاعب عقب المباراة المذكورة أعلاه) بما يمثل انتهاكا للقواعد الانضباطية للاتحاد الاوروبي".

وإذا أدين نيمار فربما يتم إيقافه لثلاث مباريات في البطولة بسبب إهانة طاقم التحكيم.

وستنظر لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المسألة ولم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع.

وقال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد المباراة إنه يتفهم غضب نيمار ودافع عما كتبه من تعليق قائلا إنه وليد لحظة انفعال.