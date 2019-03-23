المنتخب السويسري يفوز على نظيره الجورجي بهدفين دون رد (فيديو)

عانت سويسرا من شوط أول صعب وغياب المهاجمين شيردان شاكيري وحارس سفيروفيتش لتتغلب 2-صفر على مستضيفتها جورجيا في افتتاح مشوار الفريقين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت.

وأنهت ثنائية في الشوط الثاني من ستيفن تسوبر ودينيس زكريا اللاعبين في الدوري الألماني سلسلة من ثماني مباريات لم تخسر فيها جورجيا على أرضها لتتصدر سويسرا المجموعة الرابعة بسهولة. وفقا لـ "رويترز".

وعانت سويسرا، الذي خاضت أول مباراة بعد فوزها المفاجئ والكبير 5-2 على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتصنع الفرص في الشوط الأول وكانت محظوظة لعدم اهتزاز شباكها مع بداية الشوط الثاني.

ووصلت الكرة إلى فاليري قازاشفيلي في مكان ممتاز عند حافة منطقة الجزاء لكن لاعب وسط سان هوزيه إيرثكويكس أهدر الفرصة بالتسديد مباشرة في يد الحارس السويسري يان زومر.

وتغير أداء الضيوف في الشوط الثاني حيث هيمنت سويسرا على المباراة وتقدمت في الدقيقة 57 عندما هيأ بريل إمبولو الكرة إلى تسوبر ليسددها في الشباك.

وكان إمبولو قريبا من مضاعفة النتيجة من نفس المكان بعدها بثلاث دقائق وسط اهتزاز دفاع جورجيا.

وقبل النهاية بعشر دقائق أرسل البديل ألبيان اييتي تسديدة تصدى لها حارس جورجيا وتابعها زكريا في المرمى.