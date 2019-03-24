مفاجأة... ميسي لعب 5 مباريات مصابا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صادرة اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بشأن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ميسي كان يشعر بآلام في الحوض قبل الانضمام إلى منتخب الأرجنتين، بل إنه خاض مباراتي ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، وسجل هاتريك مرتين في إشبيلية وريال بيتيس أثناء معاناته من نفس الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل أن يعود للمشاركة مع برشلونة مرة أخرى، لأنه يريد أن يصل إلى المرحلة الحاسمة من الموسم بكامل لياقته البدنية والفنية. وكان ميسي شعر بتفاقم آلام الحوض خلال لقاء فنزويلا، ولذلك اتفق مع ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على غيابه عن مباراة الأرجنتين الودية أمام المغرب، بعد غد الثلاثاء.

Reposo de Messi antes del sprint finalhttps://t.co/4UzoKQIcNK por @marcelosottile pic.twitter.com/zs5lqnj31e — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) ٢٤ مارس ٢٠١٩

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

يذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، الوصيف.