لماذا يرغب بوكيتينو في البكاء بعد تحقيق حلم توتنهام

تحدث المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الإثنين، عن افتتاح ملعب الفريق الجديد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قال بوكيتينو خلال حضوره مباراة لفريق الناشئين تحت 18 عاما، "إنه شيء مدهش، نشعر بنفس الشيء الذي شعرنا به حين تركنا وايت هارت لين، كنا نبكي والآن في هذا اليوم الأول، ألاحظ الشيء ذاته".

ويتسع الملعب لـ62 ألف متفرج وسيستضيف مباراته الأولى في البريميرليغ، خلال مواجهة توتنهام وكريستال بالاس.

Mauricio Pochettino was a happy man as he took in Tottenham's new stadium along with a crowd of almost 30,000 today. The Unders 18s' win over Southampton was the first major test event. https://t.co/ox0OMla4jM pic.twitter.com/wvdihwukVY — Football Lab (@footblab) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف "نحتاج لأن نبكي لأن حلمنا تحقق" بعد انتظار عامين ونصف لكي يتم افتتاح الملعب، بعد هدم الملعب القديم، وايت هارت لين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان من المقرر افتتاح الملعب الجديد مع بداية الموسم، ولكن تم تأخير الموعد عدة مرات بسبب مشاكل أمنية.