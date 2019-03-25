والدة محمد صلاح تعنفه بسبب معانقة فتاة له (صور)

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي صورة من محادثة له مع والدته، بشأن فتاة هندية عانقته خلال فترة وجوده في "دبي مول" بالإمارات العربية المتحدة.

وعبر حسابه على "إنستغرام" الذي يحظى بمتابعة أكثر من 24 مليون متابع حول العالم، نشر صلاح صورة لمحادثة مع والدته عبر تطبيق "واتساب"، وهو ما اعتبره البعض تعنيف أو صورة "مفبركة" سخر منها نجم ليفربول.

محمد صلاح ينشر صورة لمحادثة بينه وبين والدته عبر "استوري انستجرام"



😅😅 pic.twitter.com/AkNirrCkri — FilGoal (@FilGoal) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وظهر في المحادثة تعليقا على صورة صلاح من والدته:"إيه ده؟ يانهار أبيض، لو أنا شفت أبوك بيعمل كده هطلب الخلع".

وكان صلاح ظهر خلال تصويره أحد الإعلانات في مدينة دبي الإماراتية مع الممثلة اللبنانية، جيسي عبده، والتقطت عبدو صورتها مع محمد صلاح، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".



@mosalah

صباح الخير.. نجمنا محمد صلاح من دبي مول امس😉😉

.#ادعم_محمد_صلاح pic.twitter.com/QOK2IK3AWf — Salahteam | صلاح تيم (@itsMosalah) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وعلقت جيسي عبدو على صورتها مع محمد صلاح: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

وانتشرت صور الممثلة اللبنانية والفتاة الهندية التي التقطت صورة معه أيضا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.