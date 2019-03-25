والدة محمد صلاح تعنفه بسبب معانقة فتاة له (صور)

وعبر حسابه على "إنستغرام" الذي يحظى بمتابعة أكثر من 24 مليون متابع حول العالم، نشر صلاح صورة لمحادثة مع والدته عبر تطبيق "واتساب"، وهو ما اعتبره البعض تعنيف أو صورة "مفبركة" سخر منها نجم ليفربول.
محمد صلاح ينشر صورة لمحادثة بينه وبين والدته عبر "استوري انستجرام"— FilGoal (@FilGoal) ٢٥ مارس ٢٠١٩
😅😅 pic.twitter.com/AkNirrCkri
وظهر في المحادثة تعليقا على صورة صلاح من والدته:"إيه ده؟ يانهار أبيض، لو أنا شفت أبوك بيعمل كده هطلب الخلع".
وكان صلاح ظهر خلال تصويره أحد الإعلانات في مدينة دبي الإماراتية مع الممثلة اللبنانية، جيسي عبده، والتقطت عبدو صورتها مع محمد صلاح، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
@mosalah— Salahteam | صلاح تيم (@itsMosalah) ٢٤ مارس ٢٠١٩
صباح الخير.. نجمنا محمد صلاح من دبي مول امس😉😉
.#ادعم_محمد_صلاح pic.twitter.com/QOK2IK3AWf
وانتشرت صور الممثلة اللبنانية والفتاة الهندية التي التقطت صورة معه أيضا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
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