بسبب إطلاق أصوات القرود أمام إنجلترا... الاتحاد الأوروبي يعاقب مونتينيغرو

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خمس تهم لمونتينيغرو (الجبل الأسود)، إحداها تتعلق بالعنصرية، عقب إطلاق الجماهير أصوات "القرود" خلال مباراة إنجلترا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

ووفقا لما نقلته "بي بي سي"، اشتكى عدد من لاعبي منتخب إنجلترا، من الهتافات العنصرية لجماهير مونتينيغرو خلال المباراة، وقال لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي: "سمعت أنا وداني روز أصوات قرود من الجماهير".

وقرر "يويفا" توجيه تهم من ضمنها السلوك العنصري وإشعال الشماريخ ورمي مقذوفات على أرضية الملعب، لمنتخب مونتينيغرو.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) March 25, 2019

وشهدت المباراة احتفال لاعب مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، بطريقة تعبر عن رفضه للهتافات العنصرية، كما نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا "الطريقة الأفضل لإسكات الكارهين (نعم أقصد العنصريين)".

وانتهت المباراة بفوز إنجلترا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، رغم تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17.

ومن جانبه، أكد مسؤولو اتحاد مونتينيغرو أنهم لن يعلقوا على الإجراءات الانضباطية للاتحاد الأوروبي، في انتظار نتائج التحقيقات.