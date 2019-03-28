بالفيديو... فوز ميسي بجائزة أفضل هدف في تاريخ برشلونة

ذكر نادي برشلونة أن هدف ميسي في شباك خيتافي حصل على نسبة 45 %، من عدد الأصوات في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه برشلونة لاختيار الهدف الأفضل في تاريخ النادي.
The two finalists are…— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019
45% 🆚 28% of the votes
Which will be the winning goal?🤔
🥁🥁🥁 pic.twitter.com/IpWohUz0zO
وتفوق هدف ميسي على هدفه أيضا في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2015.
After…— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019
100 days
64 goals
60 duels
500,000 votes
🙌We are about to find out which is the best goal in Barça history. Thanks Barça Fans for making this possible!👏
🔵🔴#BarçaBestGoalEver
⬇Thread⬇ pic.twitter.com/YPKJArwOnQ
وحصل هدفه أيضا في شباك ريال مدريد، على المركز الثالث، الذي أحرزه خلال عام 2011، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
فيما حصل هدف سيرجيو روبيرتو، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، على المركز الرابع، في المباراة التي حقق فيها الفريق الكتالوني ريمونتادا تاريخية، عندما فاز بنتيجة 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2016، ليتأهل لربع النهائي بعد خسارته 0-4 في مباراة الذهاب.
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