بالفيديو... فوز ميسي بجائزة أفضل هدف في تاريخ برشلونة

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل هدف في تاريخ النادي الكتالوني، عن هدفه في شباك خيتافي في موسم 2006-2007 من الليغا الإسبانية.

ذكر نادي برشلونة أن هدف ميسي في شباك خيتافي حصل على نسبة 45 %، من عدد الأصوات في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه برشلونة لاختيار الهدف الأفضل في تاريخ النادي.

The two finalists are…

45% 🆚 28% of the votes

Which will be the winning goal?🤔

🥁🥁🥁 pic.twitter.com/IpWohUz0zO — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019

​وتفوق هدف ميسي على هدفه أيضا في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2015.

After…

100 days

64 goals

60 duels

500,000 votes

🙌We are about to find out which is the best goal in Barça history. Thanks Barça Fans for making this possible!👏

🔵🔴#BarçaBestGoalEver

⬇Thread⬇ pic.twitter.com/YPKJArwOnQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019

​وحصل هدفه أيضا في شباك ريال مدريد، على المركز الثالث، الذي أحرزه خلال عام 2011، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

فيما حصل هدف سيرجيو روبيرتو، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، على المركز الرابع، في المباراة التي حقق فيها الفريق الكتالوني ريمونتادا تاريخية، عندما فاز بنتيجة 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2016، ليتأهل لربع النهائي بعد خسارته 0-4 في مباراة الذهاب.