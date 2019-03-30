أبو ظبي تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدا الأحد، المباريات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد - المستوى الثالث، والتي تستمر حتى 6 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بمشاركة ستة منتخبات من قارتي آسيا وأوروبا.

© AP Photo / Ezra Shaw تحديد موعد انطلاق بطولة العالم لكرة السلة في السعودية

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) ، اليوم السبت، فإنه، وفي أولى المباريات، يلتقي المنتخب الوطني الإماراتي مع نظيره من هونغ كونغ، كما يلتقي، منتخب البوسنة والهرسك مع المنتخب التايلندي.

وفي ثالث المباريات، ضمن فعاليات اليوم الأول، يلعب المنتخب الكويتي مع نظيره منتخب قيرغيزستان.

وتتنافس المنتخبات الستة على بطاقة التأهل الوحيدة لمونديال هوكي الجليد.

وطبقاً لأنظمه ولوائح الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، فإن مباريات التصفيات تدار بطاقم تحكيمي معتمد من الاتحاد الدولي للعبة.

وتم اعتماد قائمة حكام التصفيات، ومن ضمنهم الحكم الدولي الإماراتي يحيى الجنيبي، والحكم الدولي هيلان العامري، فيما تضم قائمة الحكام مجموعة من الحكام البارزين والمعتمدين من الاتحاد الدولي، من الصين وبريطانيا وكوريا والنمسا وتركيا وهنغاريا وأوكرانيا.