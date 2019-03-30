أبو ظبي تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد

وفي ثالث المباريات، ضمن فعاليات اليوم الأول، يلعب المنتخب الكويتي مع نظيره منتخب قيرغيزستان.
وتتنافس المنتخبات الستة على بطاقة التأهل الوحيدة لمونديال هوكي الجليد.
وطبقاً لأنظمه ولوائح الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، فإن مباريات التصفيات تدار بطاقم تحكيمي معتمد من الاتحاد الدولي للعبة.
وتم اعتماد قائمة حكام التصفيات، ومن ضمنهم الحكم الدولي الإماراتي يحيى الجنيبي، والحكم الدولي هيلان العامري، فيما تضم قائمة الحكام مجموعة من الحكام البارزين والمعتمدين من الاتحاد الدولي، من الصين وبريطانيا وكوريا والنمسا وتركيا وهنغاريا وأوكرانيا.
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