دينامو زغرب يخوض مباراة أوروبية دون جمهور

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين‭ ،‬أنه عاقب نادي دينامو زغرب بخوض مباراته التالية على أرضه في أوروبا دون جمهور بعد تصرفات عنصرية من مشجعيه في مباراة بالدوري الأوروبي أمام بنفيكا.

كما غرم الاتحاد الأوروبي بطل كرواتيا 20 ألف يورو (22 ألف دولار) بسبب تلك الواقعة إضافة إلى 47 ألف يورو بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية والقاء مقذوفات.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar رسميا... كاف يستبعد الإسماعيلي المصري من دوري الأبطال بسبب شغب الجماهير

وفاز دينامو زغرب بتلك المباراة في دور الستة عشر للدوري الأوروبي على أرضه 1-صفر لكنه خسر 3-صفر إيابا بعد وقت إضافي في لشبونة ليودع البطولة.

وعاقب الاتحاد الأوروبي نادي دينامو كييف باغلاق قطاع من مدرجاته في مباراته التالية على أرضه في أوروبا عقب اجتياح جماهير أرض الملعب في مواجهة أمام ضيفه أولمبياكوس في فبراير/ شباط.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الجماهير أشعلت ألعابا نارية وألقت مقذوفات، بحسب مانقلت "رويترز".

وتم تغريم مالمو وتشيلسي 58 ألف يورو و13 ألف يورو على الترتيب عقب أحداث شهدتها مباراتهما في دور 32 في فبراير/ شباط.