مأساة إنسانية في حياة نجم ليفربول... لهذا السبب يتبرأ من والده

بات الهولندي فيرجل فان دايك، من أهم أعمدة فريق ليفربول، إلا أن اسم اللاعب على ظهر قميصه يحمل قصة إنسانية.

ويرتدي الهولندي الدولي رقم 4 مع ليفربول، لكنه يرفض وضع اسم العائلة "فان دايك" على القميص، ويختار اسمه الأول "فيرجل".

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، يضع اللاعب اسمه الأول بسبب استيائه من والده، الذي هجر الأم وأطفالهم الثلاثة، ومن بينهم فيرجل، عندما كان طفلا.

Big 3 points yesterday, 6 games left! #YNWA 🔥 pic.twitter.com/vFGTAONbhZ — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) April 1, 2019

وقال خال اللاعب ستيفن فو سيو: "فيرجيل لم يسامح الأب بعد ذلك. الحقيقة هي أن الأب لم يكن حاضرا لأعوام عديدة في حياة فيرجل، وأمه كانت البطل الحقيقي خلال نشأته".

وأكد خال اللاعب أن ابن شقيقته عبر بوضوح عن مشاعره تجاه والده، بقراره الظهور باسمه الأول فقط.

يذكر أن فان دايك هو المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعد أن انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل نحو 85 مليون يورو.