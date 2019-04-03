بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا (1-2)

فاز فريق فالنسيا على نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب ميستايا.

جاء المباراة ضمن الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا".

أحرز هدف فالنسيا اللاعب جونكالو جويديس، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

​تم تسجيل الهدف بعد ركلة ركنية لفالنسيا نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث أبعدها الدفاع بشكل غير متقن لتصل لأحد لاعبي فالنسيا على حدود منطقة الجزاء ليمرر الكرة لجونكالو جويديس الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة على يمين الحاري كيلور نافاس.

​وأحرز الهدف الثاني اللاعب أحرز الهدف إيزيكيل جاراي في الدقيقة 84.

أحرز الهدف الأول لريال مدريد كريم بنزيمة في الدقيقة 93.