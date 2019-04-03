بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا (1-2)

جاء المباراة ضمن الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا".
أحرز هدف فالنسيا اللاعب جونكالو جويديس، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.
Goncalo Guedes #VCFRMA pic.twitter.com/yFr5YPzBSG— Football Goals (@Footbal29345003) April 3, 2019
تم تسجيل الهدف بعد ركلة ركنية لفالنسيا نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث أبعدها الدفاع بشكل غير متقن لتصل لأحد لاعبي فالنسيا على حدود منطقة الجزاء ليمرر الكرة لجونكالو جويديس الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة على يمين الحاري كيلور نافاس.
فالنسيا 2 × 0 ريال مدريد.. غاراي يسجل الثاني لـ فالنسيا @alamiHD1 #ريال_مدريد_فالنسيا pic.twitter.com/V48EnLLxkg— اهداف (@koooorahd5) April 3, 2019
وأحرز الهدف الثاني اللاعب أحرز الهدف إيزيكيل جاراي في الدقيقة 84.
أحرز الهدف الأول لريال مدريد كريم بنزيمة في الدقيقة 93.
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